Армия РФ пытается отрезать украинские войска на Донбассе, - американские СМИ

Представитель Пентагона отметил, что российская армия начинает активнее продвигаться на восток Украины с целью отрезать и окружить украинские войска, сконцентрированные на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News .

В США считают, что таким образом армия противника намерена окружить украинские войска на востоке, чтобы получить рычаги влияния на будущие переговоры.

По мнению американского военного чиновника, первым маркером нового стратегического направления российских войск является попытка активного продвижения к юго-востоку от Изюма в направлении Донбасса.

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