Армия РФ провела большую ротацию в Херсонской области, - Зеленский

"В Олешки и в окружающую общину были введены дополнительные силы оккупантов. Командование ВСУ должно представить предложения по дополнительной защите жителей Херсона от российского террора", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал о ситуации на других участках фронта.

В Сумской области определили отдельные задачи для ВСУ, направленные на противодействие российским операциям. Также обсудили работу служб и коммунальных предприятий, в частности энергетических компаний и областного управления ГСЧС. Отдельные доклады касались ситуации в Сумах, Ахтырке и Шостке.

В Харьковской области представили план устойчивости региона и доложили о подготовке критической инфраструктуры к зимнему периоду.

В Днепропетровской области речь шла о восстановлении электроснабжения после российских ударов ночью и утром.

Кроме того, подробно рассмотрели ситуацию в Житомирской области и проблемы, возникшие в энергосистеме, в частности на объектах распределения и передачи электроэнергии. Министерству энергетики поручили отдельно проработать эти вопросы.

"Запорожье: был доклад о ситуации в городе и обеспечении потребностей региона. Подробно говорили о ситуации в Донецкой области и, в частности, в Краматорске. Россияне существенно усилили обстрелы города и окружающей общины", - сообщил Зеленский.

Он также пообещал, что в ходе заседания Ставки будут проработаны новые меры противодействия.