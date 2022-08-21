Армія РФ просунулася біля Пісків, але на інших напрямках ЗСУ відбили штурми, - Генштаб

Сіверський, Волинський та Поліський напрямки

Ситуація на півночі залишається стабільною. Ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також Росія закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях з 22 по 25 серпня.

Армія РФ обстріляла райони населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області, Будки та Іскрисківщина Сумської області.

Харківський напрямок

З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Прудянка, Нове, Руські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.

Слов'янський напрямок

Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог поповнює боєприпаси.

Українські воїни відбили штурм у напрямку Петропілля - Дмитрівка, Пасіка - Богородичне. Противник успіху не мав, відійшов.

Також окупанти безрезультатно вели наступ у напрямках Бражківка - Нова Дмитрівка, Довгеньке - Долина, Сулигівка - Дібрівне та Петропілля - Карнаухівка.

Краматорський напрямок

Російські війська з танків та артилерії обстрілювали території неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.

Бахмутський напрямок

Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми, а з авіації - біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.

Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське - Бахмутське, Семигір'я - Зайцеве, Новоселівка - Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.

Авдіївський напрямок

Противник обстрілював райони біля населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Піски. Завдав авіаударів неподалік Мар'їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов.

На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Окупанти масовано обстрілювали з танків та різнокаліберної артилерії в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяли авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Луганське - Побєда.

Обстріли також зафіксовані поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.

Південнобузький напрямок

Армія РФ обстрілює всю лінію фронту з важкого озброєння. З авіації обстріляли райони біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.

Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх.

Чорне та Азовське моря

Росія зосереджує в акваторіях п'ять носіїв крилатих ракет морського базування.

У Генштабі закликають українців бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.