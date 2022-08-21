Армія РФ просунулася біля Пісків, але на інших напрямках ЗСУ відбили штурми, - Генштаб

Українські війська тримають оборону на всій лінії фронту і за сьогодні відбили декілька атак. Проте російські окупанти мали частковий успіх біля Пісків Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ситуація на півночі залишається стабільною. Ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також Росія закриває окремі ділянки повітряного простору в Липецькій, Воронезькій та Білгородській областях з 22 по 25 серпня.
Армія РФ обстріляла райони населених пунктів Мурав’ї та Залізний Міст Чернігівської області, Будки та Іскрисківщина Сумської області.
З артилерії та танків окупанти обстріляли населені пункти Прудянка, Нове, Руські Тишки, Перемога, Старий Салтів, Коробочкине, Слобожанське та Великі Проходи. Завдали авіаційних ударів біля Старого Салтова та Гусарівки.
Противник обстрілював з артилерії різних типів райони неподалік Краснопілля, Червоного і Долини. Ворог поповнює боєприпаси.
Українські воїни відбили штурм у напрямку Петропілля - Дмитрівка, Пасіка - Богородичне. Противник успіху не мав, відійшов.
Також окупанти безрезультатно вели наступ у напрямках Бражківка - Нова Дмитрівка, Довгеньке - Долина, Сулигівка - Дібрівне та Петропілля - Карнаухівка.
Російські війська з танків та артилерії обстрілювали території неподалік Миколаївки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки.
Обстріли з артилерії зафіксовано поблизу Бахмута, Яковлівки, Веселої Долини і Кодеми, а з авіації - біля Зайцевого, Бахмута і Соледара.
Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське - Бахмутське, Семигір'я - Зайцеве, Новоселівка - Нью-Йорк. Отримав жорстку відсіч та відступив.
Противник обстрілював райони біля населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка та Піски. Завдав авіаударів неподалік Мар'їнки, Водяного і Красногорівки. Невдало провів розвідку боєм у напрямку Спартак - Опитне, відійшов.
На напрямку Лозівський - Піски підрозділи противника мають частковий успіх.
Окупанти масовано обстрілювали з танків та різнокаліберної артилерії в районах Павлівки, Великої Новосілки, Пречистівки та Вугледара. Задіяли авіацію для удару поблизу Новомихайлівки. Здійснили невдалу спробу наступу в напрямку Луганське - Побєда.
Обстріли також зафіксовані поблизу Гуляйполя, Оріхова, Бурлацького та Новополя. Ударів авіації зазнали райони населених пунктів Гуляйполе, Червоне та Новосілка.
Армія РФ обстрілює всю лінію фронту з важкого озброєння. З авіації обстріляли райони біля Ольгиного, Новогригорівки, Таврійського та Лозового.
Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямку Олександрівка - Таврійське, успіху не мав, відійшов. На напрямку Васильки - Благодатне має частковий успіх.
Росія зосереджує в акваторіях п'ять носіїв крилатих ракет морського базування.
У Генштабі закликають українців бути обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 45 тисяч своїх військових.
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