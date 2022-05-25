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Чи є загроза повторного наступу Росії з півночі: що кажуть в МВС

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Україна, Середа 25 травня 2022 22:32
Чи є загроза повторного наступу Росії з півночі: що кажуть в МВС Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Наразі почастішали артилерійські та мінометні обстріли в Сумській та Чернігівській областях. На окремих ділянках є спроби проникнення ДРГ з російського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Спільно з підрозділами ЗСУ зміцнюємо оборону навколо наших кордонів. Посилили режим служби в прикордонних областях, виставляються додаткові наряди. Ми готові до відсічі будь-яких спроб з боку Росії", - говорить​ перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

Також у МВС повідомили, що вздовж кордонів з Білоруссю, накопичення ударних угрупувань ворога наразі не фіксують.

"Ворог здійснює вогонь, не даючи нам відволікти певні резерви на більш "гарячі" напрямки", - додав Євгеній Єнін.

Нагадаємо, в ніч на 25 травня росіяни зі своєї території вдарили ракетами по Краснопіллю Сумської області. Півселища залишилося без світла, зруйновані близько двох десятків будинків.

А вчора надвечір російські війська знову обстріляли прикордоння Сумської області. Били в бік населеного пункту Бояро-Лежачі та Товстодубове.

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