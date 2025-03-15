Армия РФ дважды атаковала спасателей в Богодухове: начались пожары, есть пострадавшие

"Ночью 15 марта оккупанты ударили ударными БпЛА по лицею в г. Богодухов. Загорелась крыша здания на площади 500 кв.м, повреждены 18 домов и 5 школьных автобусов", - говорится в сообщении.

Уже через час оккупанты нанесли повторный удар по спасателям, повредив пожарную автоцистерну.

"Пострадали 4 гражданских - получили острую реакцию на стресс", - констатировали в ГСЧС.

Еще через час из-за второго удара загорелся пожарный автомобиль и школьный автобус. К счастью, спасатели не пострадали.

Пожар ликвидировали. К работам привлекались 42 спасателя, 11 единиц техники ГСЧС, в частности саперы.

Последствия обстрела Богодухова 15 марта (facebook.com/DSNSKHARKIV, t.me/synegubov)