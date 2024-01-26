Армия РФ все чаще использует химическое оружие против ВСУ, - ISW

Институт ссылается на брифинг спикера Украинского центра исследования трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Украины Андрея Рудика от 25 января.

В ходе брифинга капитан заявил, что в декабре 2023 года российские войска начали использовать гранаты РГ-ВО с хлорацетофеноном, который является разновидностью слезоточивого газа, применяемого для борьбы с массовыми беспорядками. По словам Рудика, с тех пор украинские официальные лица зафиксировали 81 случай использования российскими войсками гранат РГ-ВО.

ISW напомнил, что ранее Генеральный штаб Украины сообщил об использовании российскими войсками с 14 декабря нового типа специальной гранаты, содержащей газ CS (2-хлорбензалмалононитрил, также РХБЗ). И добавил, что за первые две недели января российские войска применили химическое оружие по меньшей мере 51 раз.

"В конце декабря российская 810-я морская пехотная бригада признала, что умышленно применяет химическое оружие, сбрасывая гранаты К-51 с газом CS с беспилотников на украинские позиции вблизи Крынок на восточном (левом) берегу Херсонской области", - говорится в отчете.

Рудик заявил, что гранаты РГ-ВО могут убить личный состав в блиндаже или закрытом помещении в течение пяти минут. По его словам, исследование показало, что недавно использованная российская граната РГ-ВО была изготовлена на неустановленном, но, вероятно, российском заводе в 2023 году.

По его мнению, Россия, вероятно, пытается оценить международную реакцию на применение химического оружия в Украине, чтобы расширить тип оружия, которое используют российские войска.

В ISW напомнили, что Россия является участницей Конвенции о запрещении химического оружия. Документ запрещает использование РХБЗ как метода ведения войны.

Использование химического оружия РФ против Украины

Украинские военные сообщили о росте динамики использования российскими захватчиками химических боеприпасов. Ежедневно фиксируется до 10 случаев применения химических веществ.

Военные зафиксировали уже 626 фактов применения Россией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами. Из них 51 случай зафиксирован только в январе этого года.

Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили о риске применения Россией химического оружия в Украине. В Белом доме обеспокоены, что россияне пойдут на такой отчаянный шаг в случае новых провалов на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.