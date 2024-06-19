Россия перебросила почти все войска из-под финской границы на войну в Украину, - Yle

Российские базы у границы с Финляндией, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО, почти пустые - РФ перебросила личный состав и технику для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Россия угрожала Финляндии "последствиями" в случае ее вступления в НАТО и обещала нарастить военное присутствие у границы, но сейчас военные базы в этом регионе более пустые, чем год назад.

"В среднем 80% техники и солдат перебросили на войну против Украины", - сообщает источник вещателя в разведке.

Доля выведенных российских военных и техники зависит от конкретной базы, сезона и проведения учений. На базах остались преимущественно инструкторы и новобранцы, поскольку контрактников отправили на войну.

По словам источника Yle, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только у финской границы, но и по всей территории страны, за исключением Подмосковья.

Фото: военные базы РФ на границе с Финляндией (yle.fi)

Вещатель Yle получил спутниковые снимки российских баз, которые подтверждают эти изменения. На военной базе под Петрозаводском, по состоянию на май 2024 года, по сравнению с июнем 2023 года, исчезли десятки единиц техники. Кроме того, появился новый ангар, которого раньше не было, и техника больше не стоит под открытым небом.

Снимки из Каукъярви на Карельском перешейке (ныне переименованное россиянами в Каменку) показывают многочисленные палатки для проживания личного состава, вероятно мобилизованных или призывников, проходящих базовую подготовку.

По словам источника в разведке, система ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается достаточно сильной.

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Фото: военные базы РФ на границе с Финляндией (yle.fi)

Отношения Финляндии и России

Отношения между Финляндией и Россией с 2022 года значительно обострились на фоне геополитических событий, в частности из-за вторжения России в Украину и вступления Финляндии в НАТО.

В мае 2022 г. Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО. Это решение было мотивировано растущей угрозой со стороны России и стремлением обеспечить национальную безопасность. Россия ответила угрозами военных ответных мер.

В апреле 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО, что значительно усилило ее гарантии безопасности. Этот шаг рассматривался Россией как серьезный вызов ее стратегическим интересам в регионе.

Финляндия поддержала санкции, введенные Европейским Союзом против России в ответ на ее вторжение в Украину. Это включало в себя экономические ограничения, запрет на торговлю определенными товарами и замораживание активов.

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