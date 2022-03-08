Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ

"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін . - Ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.

Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.

"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.

Також він додав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна починаючи з 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.