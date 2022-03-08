RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ

Автор: Світлана Мащенко

У ЦРУ вважають, що армія Путіна може подвоїти зусилля в наступі в Україні, але український народ буде люто чинити опір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Вільяма Бернса, сказані на брифінгу 8 березня.

"Я думаю, що наступні кілька тижнів будуть жахливими, в яких він (Путін . - Ред.) подвоїть зусилля", - заявив Бернс.

Він додав, що можуть далі бути жертви серед цивільного населення в "міських боях", але українці будуть люто чинити опір.

"Єдине, в чому я абсолютно переконаний, і я думаю, що наші аналітики з Комітету з розвідки в цьому абсолютно переконані, це те, що українці продовжать люто і ефективно чинити опір", - додав директор ЦРУ.

Також він додав, що у багатьох відношеннях саме агресія Путіна починаючи з 2014 року в Криму створила сильне "почуття" української нації.

Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України