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Армія Пакистану зберігає підвищену боєготовність на авіабазах на всьому протязі кордону з Індією

Пакистанська військова авіація і сухопутні війська перебувають у стані підвищеної боєготовності у зв'язку з ескалацією конфлікту Індії і Пакистану. Про це повідомляє Hindustan Times.

Повідомляється, що літаки F-16, отримані Ісламабадом від США і Йорданії, зберігають підвищену боєготовність на авіабазах на всьому протязі кордону з Індією.

"У повній готовності до виконання бойових завдань знаходяться винищувачі F-16 на сході (Пакистану, - ред.). На лінії контролю в пакистанській частині Кашміру триває дислокація частин 10-го армійського корпусу та бригади сил спеціального призначення ЗС Пакистану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство оборони Індії звинуватило Збройні сили Пакистану в порушенні режиму припинення вогню, яке відбулося уздовж лінії розмежування в Кашмірі.

Конфлікт Індії і Пакистану поновився через атаки терористів в Кашмірі на колону Центральних резервних сил поліції в середині лютого, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю".