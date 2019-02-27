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Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач


У Пакистані заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16

Представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг утверждения, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16. Об этом сообщает агентство ANI.

В Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии.

"Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16", - отметил он.

Напомним, сегодня в воздушном пространстве Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии. МИД Пакистана заявил, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". Одного пилота самолета ВВС Индии взяли в плен. После этого в Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель.

На фоне этих событий страны сообщили, что закрывают воздушное пространство.

РБК-Украина писало, что накануне в Кашмире террористы атаковали колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

После этого премьер-министр Индии Нарендра Моди пригрозил властям Пакистана "решительным ответом" на теракт в Кашмире, в результате которого погибли 44 военнослужащих.

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