Армія Пакистану спростувала повідомлення про збитий винищувач

У Пакистані заявили, що сьогодні не задіяли винищувачі F-16

Представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур опроверг утверждения, что индийские ВВС сбили пакистанский истребитель F-16. Об этом сообщает агентство ANI.

В Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Индии.

"Пакистан сегодня не задействовал истребители F-16", - отметил он.

Напомним, сегодня в воздушном пространстве Пакистана сбили два самолета Военно-воздушных сил Индии. МИД Пакистана заявил, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". Одного пилота самолета ВВС Индии взяли в плен. После этого в Индии заявили, что сбили пакистанский истребитель.

На фоне этих событий страны сообщили, что закрывают воздушное пространство.