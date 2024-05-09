Армия Литвы впервые запустит ракеты из установок HIMARS для сдерживания России

Литва проведет учения и впервые запустит ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS. Это должно сдержать Россию от ее агрессии.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

"Я думаю, что это фактор, который также показывает некоторые положительные изменения в понимании того, что бездействие не является деэскалацией. Как раз наоборот - восток может понять это как возможность действовать", - сказал он.

Отмечается, что несколько ракет HIMARS будут выпущены с полигона в Кайряй на 10 километров в море.

Министр добавил, что это важный сдерживающий фактор, который показывает боевую мощь Литвы и НАТО. Отмечается, что это будет первый случай, когда Литва осуществит стрельбы в Балтийское море из этой системы реактивного залпового огня.

"Это решение по использованию систем HIMARS, я бы сказал, принято сравнительно недавно. Можно сказать, что это дополнительный фактор к ранее запланированному сценарию учений. Это нововведение, посылающее четкий сигнал", - сказал Кащюнас.

HIMARS в Литве

Издание указывает, что Литва подписала договор с США на закупку восьми систем HIMARS на сумму 495 млн долларов в конце 2021 года.

По данным Минобороны, эта закупка также включает боеприпасы, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, в частности систем ATACMS.

Армия планирует интегрировать системы HIMARS в координации с союзниками, особенно с соседними странами - Эстонией, Латвией и Польшей. Первые поставки этих систем запланированы на 2025 год.

HIMARS на войне в Украине

США передали эти системы Украине еще в 2022 году, они крайне эффективно показали себя на поле боя и помогли ВСУ повредить Антоновский мост, что в дальнейшем привело к освобождению Херсона.

Недавно бывший главком ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские военные активно уничтожают российских кафиров и их технику с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

А издание The Washington Post писало, что Украина начала системы противовоздушной обороны и высокоточные ракеты, подобные американской высокомобильной артиллерийской ракетной системе HIMARS.