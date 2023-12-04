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Армия Израиля заявила о расширении наземной операции на всю территорию Сектора Газа

Израиль, Понедельник 04 декабря 2023 10:28
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Армия Израиля заявила о расширении наземной операции на всю территорию Сектора Газа Фото: армия Израиля заявила о расширении наземной операции на всю территорию Сектора Газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширяет свою наземную операцию на всю территорию Сектора Газа.

Об этом заявил спикер армии Израиля Даниэль Хагари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, израильские военные будут вести операцию против опорных пунктов ХАМАС.

Хагари также подчеркнул "важность авиационной поддержки, которую ВВС оказывают наземным силам", отметив, что авиаудары по штаб-квартире ХАМАС, заводах по производству оружия, туннелям и местам запуска ракет уменьшают угрозы наземной операции.

"Наша политика ясна - мы силой нанесем удар по любой угрозе для нашей территории", - отметил спикер ЦАХАЛа.

Война в Израиле

Напомним, боевики ХАМАСа 7 октября вторглись в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа. Также Израиль прекратил подачу электроэнергии и воды в регион.

1 декабря Израиль возобновил боевые действия в Секторе Газа после недельного перемирия. В ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС нарушил условия перемирия.

По словам министра обороны Израиля Йоава Галланта, Израиль возобновил огонь после отказа ХАМАС освободить заложников, среди которых двое детей.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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