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Армия Израиля предложила эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы

Воскресенье 12 ноября 2023 16:22
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Армия Израиля предложила эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Израильская армия заявила, что готова эвакуировать младенцев из крупнейшей больницы Газы. Однако палестинские власти сообщили, что люди в ней все еще находятся в ловушке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Больницы на севере Газы, где Израиль ведет многомесячную войну с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников, удерживаемых боевиками, едва справлялись с обслуживанием пациентов.

Главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские военные помогут эвакуировать детей из больницы по просьбе ее персонала.

Всего в больнице находилось 45 младенцев, двое из которых уже умерли.

Сегодня власти Израиля заявили, что люди могут безопасно эвакуироваться из трех больниц на севере Газы, в том числе из Шифы через один из выходов.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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Израиль Сектор Газа
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