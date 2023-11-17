Армия Израиля обнаружила туннель боевиков ХАМАС в больнице Аль-Шифа, - Reuters

Видеоролик, опубликованный израильскими военными, демонстрирует, по их словам, вход в туннель на открытой местности возле больницы Аль-Шифа, крупнейшей больницы в секторе Газа.

На записи видно глубокую яму в земле, окруженную бетоном, деревянными щебнями и песком, представляющую собой, по всей видимости, место проведения раскопок. На заднем плане заметен бульдозер, что, как утверждается, свидетельствует о процессе работы на этой территории, согласно сообщению издания.

В своем заявлении, сделанном поздно вечером в четверг, ХАМАС опроверг заявления Пентагона и Госдепартамента США, в которых говорилось, что организация использует больницу Аль-Шифа в военных целях. Они назвали их "явно ложной историей", которая была продемонстрирована "слабыми и нелепыми действиями представителей оккупационной армии"

Официальный представитель Белого дома, Джон Кирби, заявил в четверг, что Соединенные Штаты полностью доверяют оценкам своих спецслужб относительно деятельности ХАМАС в больнице Аль-Шифа. Он подчеркнул, что не планируется раскрывать или уточнять данную информацию.

Война в Израиле

Ранее мы сообщали, что ЦАХАЛ нанес удары по подземным объектам ХАМАСа. В них скрывались старшие командиры боевиков.

Также по словам военных израильской армии, они близки к уничтожению военной системы ХАМАСа на севере Сектора Газа.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛу удалось установить контроль над портом Газы. Боевики его использовали для подготовки и проведения терактов.