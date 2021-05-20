Армія Ізраїлю знищила склад зброї в будинку екс-міністра юстиції Сектора Гази

Армії оборони Ізраїлю перерахувала кілька цілей, які були атаковані силами ВПС у Секторі Гази . Однією з цілей став будинок екс-міністра юстиції і склад зброї, що знаходився в ньому.

Також військові знищили об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку одного з командирів бойового крила ХАМАС Ашрафа аль-Джабрі в Хан-Юнісі.

Був ліквідований склад зброї, що розташовувався в будинку одного з бойовиків в місті Газа, об'єкт військової інфраструктури, що розташовувався в будинку Мухаммада абу-Мустафи, командира спецпідрозділу "Нухба" "Бригад Ізаддіна аль-Касама" в Хан-Юнісі.

ЦАХАЛ знищив об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку командира батальйону Східного Рафаха Мухаммада Буаба і об'єкт військової інфраструктури в будинку Усами абу-Анзи, високопоставленого бойовика в ієрархії ХАМАС в Хан-Юнісі.