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Армія Ізраїлю знищила склад зброї в будинку екс-міністра юстиції Сектора Гази

Автор: Артур Родивилов

Армії оборони Ізраїлю перерахувала кілька цілей, які були атаковані силами ВПС у Секторі Гази. Однією з цілей став будинок екс-міністра юстиції і склад зброї, що знаходився в ньому.

Про це повідомляє прес-служба ЦАХАЛ.

Також військові знищили об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку одного з командирів бойового крила ХАМАС Ашрафа аль-Джабрі в Хан-Юнісі.

Був ліквідований склад зброї, що розташовувався в будинку одного з бойовиків в місті Газа, об'єкт військової інфраструктури, що розташовувався в будинку Мухаммада абу-Мустафи, командира спецпідрозділу "Нухба" "Бригад Ізаддіна аль-Касама" в Хан-Юнісі.

ЦАХАЛ знищив об'єкт військової інфраструктури, що знаходився в будинку командира батальйону Східного Рафаха Мухаммада Буаба і об'єкт військової інфраструктури в будинку Усами абу-Анзи, високопоставленого бойовика в ієрархії ХАМАС в Хан-Юнісі.

Нагадаємо, Ізраїль ліквідував одного з командирів "ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста протитанковими ракетами і був командиром понад 15 років.

Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю знищила терористів на півдні Сектора Газа. Військові вдарили по домівках командирів угруповання.

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