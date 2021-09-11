Армія Ізраїлю перехопила ракету, випущену з Сектору Гази

З Сектору Гази випустили ракету в бік Ізраїлю. ЦАХАЛ успішно відбив атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ.
Зазначається, що ракетну загрозу спрацювала система ППО "Залізний купол".
"Одна ракета була випущена по ізраїльській території з Сектору Гази. Ракета була перехоплена системою ПРО "Залізний купол", - йдеться в повідомленні військових.
Нагадаємо, раніше Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в Секторі Гази. Літаки і безпілотники ВПС Ізраїлю випустили ракети у відповідь на запуск куль із запальною сумішшю.
Бомбардуванням піддалися кілька розташувань опору на захід і північ від міста Хан-Юніс, зокрема, майданчик для виробництва ракет ХАМАС, а також бетонний завод