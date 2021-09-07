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Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у Секторі Газа

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Ізраїль, Вівторок 07 вересня 2021 04:28
Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС у Секторі Газа Фото: Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в Секторі Газа (twitter com/paldf8)
Автор: Анна Полисученко

Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в Секторі Газа. Літаки і безпілотники ВПС Ізраїлю випустили ракети у відповідь на запуск куль із запальною сумішшю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Бомбардуванням піддалися кілька розташувань опору на захід і північ від міста Хан-Юніс, зокрема, майданчик для виробництва ракет "Хамас", а також бетонний завод.

ЦАХАЛ вразив кілька цілей у Секторі Газа у відповідь на пожежі на півдні Ізраїлю, викликані запальними кулями.

ЦАХАЛ також зазначив, що ці місця були розташовані в самому центрі цивільного району в Секторі Газа, поблизу культурних пам'яток, мечетей і водопостачання.

Інформації про жертви або постраждалих не наводиться.

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Сектор Газа Ізраїль
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