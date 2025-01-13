Армия Ирана получила 1000 новых беспилотников с дальностью в тысячи километров, - СМИ

Отношения между Ираном и Израилем\США

Иран и Израиль имеют глубокий конфликт из-за политических, религиозных и идеологических разногласий. После Исламской революции 1979 года Тегеран открыто осуждает существование Израиля и поддерживает палестинские группировки ХАМАС и "Хезболла".

Отношения между Ираном и Штатами также напряженные. В свое время Вашингтон наложил многочисленные санкции на Тегеран из-за его ядерных амбиций, нарушения прав человека и поддержки терроризма.

Между тем спецпредставитель США по Украине Кит Келлог недавно призвал мир вернуться к политике "максимального давления" на Иран.

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