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Армія має фундаментальні недоліки. Росія на Сході продовжує повторювати помилки, - NYT

Фото: Росія на сході продовжує повторювати помилки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Попри те, що Російська Федерація інколи має успіхи на сході України, її "повільний й поступовий" темп виснажує армію окупантів. Країна продовжує повторювати власні ж помилки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За словами чиновника Пентагону, загальна бойова міцність російської армії знизилась близько на 20%.

Ще у квітні голова Кремля Володимир Путін призначив нового командувача власних військ, генерала Олександра Дворника. Такий крок було розцінено як визнання того, що Росія провалила початковий план війни.

Російські пілоти продовжують демонструвати ризиковану поведінку, як й на початку повномасштабного вторгнення на територію України: після завдання ударів, вони одразу ж повертаються на російську територію, замість того, аби встановити перевагу у повітрі.

Водночас Росія досягла деякого прогресу на сході України завдяки концентрації вогневої потужності й скороченню лінії постачання. Однак, наші військові також швидко відвойовують й повертають деякі райони країни.

"Російські війська взяли Харків на короткий проміжок часу. Українці контратакували та повернули Харків. Ми бачили, як вони дуже повільно та безрезультатно просуваються на полі бою", - заявив міністр оборони Ллойд Дж. Остін.

Українські бійці продовжують відтісняти російські війська на північ й схід від Харкова, а "у деяких випадках й аж до Росії".

"Тому зараз українці погрожують перерізати російські лінії постачання та відтіснити свої війська у тил", - заявив колишній верховний головнокомандувач союзних військ у Європі Філіп Брідлав.

Водночас перекриття ліній постачання на схід від Харкова поставить окупантів в ту ж ситуацію, в якій вони були й під час наступу на Київ. Саме тоді вторгнення окупантів у столиці застопорилося, тисячі окупантів були знищені й Росія прийняла рішення зосередитись на Сході України.

Попри призначення Дворникова, вторгнення на сході не протікає "особливо", тому що Росії так й не вдалося змінити характер своєї армії. В її армії є глибокі й фундаментальні недоліки, які неможливо усунути лише за кілька тижнів.

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