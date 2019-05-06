Армія Хафтара має намір активізувати бої за Тріполі в травні

У Лівії командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії" ("ЛНА") генерал Халіфа Хафтар закликав лояльні йому війська активізувати бої за Тріполі, назвавши прийдешній Рамадан місяцем священної війни. Про це йдеться в поширеному 5 травня зверненні Хафтара, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Генерал заявив, що "Лівійська національна армія" повинна переслідувати і знищити сили противника.

Зазначається, що заяву Хафтара було оприлюднено лише через кілька годин після того, як місія ООН з підтримки Лівії рекомендувала сторонам конфлікту оголосити гуманітарне перемир'я з 04:00 ранку понеділка у зв'язку з настанням місяця Рамадан.

В ООН вважають, що режим тиші міг би бути встановлений на тиждень з можливістю подальшого продовження.

Нагадаємо, в результаті нещодавніх боїв у південній частині Тріполі в Лівії загинуло 187 осіб та 1157 отримали поранення.

Наприкінці квітня в передмістях Тріполі сили уряду Лівії змогли відтіснити армію Хафтара в південних районах міста на 1,5 км із їхніх позицій.

