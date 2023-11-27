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"Армия дронов" за неделю уничтожила более 150 россиян и 36 танков. Обновленные данные

Иллюстративное фото: "Армия дронов" за неделю уничтожила более 150 россиян и 36 танков (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинская "Армия дронов" в период с 20 по 27 ноября уничтожила российскую технику на десятки тысяч долларов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram-канале написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По данным Федорова, только за прошлую неделю поражено 149 единиц техники.

Это 36 танков, 37 бронированных машин, 20 орудий и многое другое "лома", который не сможет ездить по нашим территориям.


Фото: реультаты работы "Армии дронов" (t.me/zedigital)

Дроны украинского производства

В июле бывший министр обороны Алексей Резников рассказывал о том, что на вооружении наших воинов находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

К примеру, в Украине изготовили уникальный морской надводный дрон "Морской малыш". Производство этих беспилотников находится в Украине, но заводы находятся под землей.

Уже к концу года "Укроборонпром" поставит сотни дронов отечественного производства нашим воинам. В частности, наша страна наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

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