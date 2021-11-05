В "армії" бойовиків масштабне розкрадання військового майна і пального, - ГУР

"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК з початку листопада триває робота комплексних комісій Південного військового округу для визначення реального стану обліку та використання матеріальних засобів і майна, які постачаються з Росії", - йдеться в повідомленні.

За інформацією розвідки, цьому спонукало виявлення масштабного розкрадання або нецільового використання пального, речового майна та продовольства.

"При цьому переважна кількість випадків пов’язана зі зловживаннями службовим становищем кадровими російськими офіцерами, які перебувають на ключових посадах у системі оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях", - додають у розвідці.