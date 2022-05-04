В армії Білорусі влаштували раптову перевірку сил реагування

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оборонного відомства країни.
У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня.
"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи повинні відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань", - сказано в заяві.
При цьому в Міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.
Раніше українська розвідка повідомила, що у Білорусі частково блокують інтернет для приховування інформації про російських військових.
Нагадаємо, у квітні Головне управління розвідки Міноборони України отримало документи, які свідчать, що РФ планувала військове вторгнення в Білорусь.
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