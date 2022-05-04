В армії Білорусі влаштували раптову перевірку сил реагування

Міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення раптової перевірки сил реагування Збройних сил, які включатимуть, зокрема, перекидання частин і підрозділів у певні райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу оборонного відомства країни.

У міністерстві уточнили, що заходи стартували сьогодні, 4 травня.

"У Збройних силах Білорусі почалася раптова перевірка сил реагування, в ході якої військові частини та підрозділи повинні відпрацювати питання приведення в бойову готовність, здійснення маршу в призначені райони та виконання навчально-бойових завдань", - сказано в заяві.

При цьому в Міноборони Білорусі наголошують, що така перевірка сил реагування ЗС не несе загрози ані сусіднім державам, ані європейському співтовариству в цілому.