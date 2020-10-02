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Вірменія заявила про п'ять збитих літаків і три вертольоти Азербайджану

Нагірний Карабах, П'ятниця 02 жовтня 2020 16:45
Вірменія заявила про п'ять збитих літаків і три вертольоти Азербайджану
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook nkrmil)
Автор: Андрій Козловський

Представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян повідомив, що збройні сили знищили кілька літаків і вертольотів Азербайджану. Вони були збиті сьогодні близько 16:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Про це Арцрун Ованнісян написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сили ППО Армії оборони Карабаху знищили п'ять літаків і три вертольоти ЗС противника", - повідомив Ованесян.

Нагадаємо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається через Нагірно-Карабахський регіон, який окупований проармянскими сепаратистами.

Також РБК-Україна писало, що кількість мирних жителів, які загинули в результаті артилерійських обстрілів в азербайджанських населених районах, зросла до 19, ще 55 були госпіталізовані.

Разом з тим, Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори з Азербайджаном.

Крім того, Туреччина може надати військову підтримку Азербайджану, якщо він направить відповідний запит.

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