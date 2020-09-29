Вірменія заявила про підготовку Азербайджаном військової агресії

У Вірменії заявили, що Азербайджан готується до розширення географії бойових дій і агресії проти Вірменії. Також країна заявляє про дезінформацію з азербайджанської сторони.

Про це йдеться в заяві МЗС.

У відомстві спростували заяви міністерства оборони Азербайджану про артобстріл з території Вардениського району Вірменії Дашкесанського району Азербайджану.

"Мета цієї дезінформації - підготувати ґрунт для розширення географії бойових дій, в тому числі, здійснення агресії проти Республіки Вірменія", - йдеться в заяві.

Вірменія суворо засуджує спроби Баку "дестабілізувати регіональний мир і стабільність, відповідальність за наслідки якого відповідальність повністю несе військово-політичне керівництво Азербайджану".

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що тривають бої між двома країнами.

Разом з тим, Вірменія може укласти військово-політичний союз з Нагорним Карабахом і визнати його.