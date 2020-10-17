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Вірменія заявила про азербайджанські безпілотники в її повітряному просторі

Автор: Надія Собенко

Збройні сили Вірменії зафіксували в повітряному просторі країни азербайджанські безпілотники. Військові вжили заходів.

Про це в Facebook повідомила прес-секретар Міноборони республіки Шушан Степанян.

"У повітряному просторі Вірменії виявлені безпілотники противника. Робляться відповідні заходи", - написала Степанян.

Нагадаємо, раніше Азербайджан заявив про ракетний удар Вірменії по Нахічевані.

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Також повідомлялося, що

Вірменія заявила про масштабний наступ Азербайджану в північному напрямку лінії фронту в Карабасі.

Крім того, Азербайджан звинуватив вірменських військовослужбовців у новому обстрілі мирних жителів в Тертерському районі.

Зазначимо, що домовленість про перемир'я в Нагірному Карабасі була досягнута вночі 10 жовтня під час переговорів міністрів закордонних справ Вірменії та Азербайджану. Але майже відразу після початку перемир'я в Нагірному Карабасі сторони конфлікту заявили про зрив домовленостей. Баку та Єреван звинувачували одне одного в обстрілах.

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