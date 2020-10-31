Вірменія попросила у Росії допомогу для "забезпечення безпеки"

У суботу, 31 жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому просить допомоги, ґрунтуючись на двосторонніх угодах між країнами. Зокрема, Пашинян просить Путіна допомогти "забезпечити безпеку".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Вірменії.

Зазначається, що в листі вірменський лідер представив ситуацію, що склалася в результаті конфлікту між Азербайджаном і Вірменією в Нагірному Карабасі. Він також в черговий раз звинуватив Туреччину, яка є членом НАТО, у втручанні в конфлікт.

"Враховуючи наближення бойових дій на кордоні Вірменії, вже мали місце факти посягань на територію РВ, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку Російська Федерація може надати Республіці Вірменія для забезпечення її безпеки, ґрунтуючись на союзницьких відносинах між Вірменією та Росією", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія домовилися не обстрілювати мирне населення в Карабасі.

Зазначимо, з 26 жовтня у Нагірному Карабасі набула чинності третє перемир'я. Про це Азербайджан і Вірменія домовилися під час переговорів у США.

Також резидент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував Путіну спільно вирішити конфлікт в Нагірному Карабасі.