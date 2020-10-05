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Вірменія другий раз за тиждень обстріляла Гянджі

Автор: РБК-Україна

Збройні сили Вірменії в понеділок, 5 жовтня, знову обстріляли Гянджі. Це другий за величиною місто в Азербайджані.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на офіційному сайті Міністерства оборони Азербайджану.

"Вірменські збройні сили в черговий раз піддають обстрілу місто Гянджа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю вдень, 4 жовтня, Збройні сили Вірменії обстріляли місто Гянджі.

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В результаті ракетного та артилерійського обстрілу постраждали 32 людини, ще одна людина загинула.

Ситуація в Нагірному Карабасі загострилася 27 вересня, в регіоні тривають активні бої. В Азербайджані і Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація. Сторони повідомляють про вбитих і поранених, у тому числі серед цивільного населення.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян назвав головну умову для початку переговорів з Азербайджаном з мирного врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі.

Водночас президент Азербайджану Ільхам Алієв висунув Єревану умова для припинення вогню в Карабасі.

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