Вірменія не вважає конфлікт у Нагірному Карабасі врегульованим, - Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що конфлікт в Нагірному Карабасі так і не був врегульований. За його словами, війна не досягла своєї мети і регіон продовжує користуватися повною підтримкою Вірменії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заява Пашиняна.

"На жаль, конфлікт не знайшов вирішення, і насильство продовжилося, отримавши свій найогидніший прояв у вигляді розв'язаної в 2020 році війни проти Республіки Арцах (Нагірний Карабах, - ред.), яка має на меті вирішити конфлікт силою. Ця війна, незважаючи на всі зусилля противника, не досягла своєї мети", - заявив Пашинян.

Він зазначив, що конфлікт чекає свого всеосяжного врегулювання за допомогою мирного процесу, на основі загальновідомих принципів, запропонованих і захищених співголовою Мінської групи ОБСЄ.

Прем'єр-міністр Вірменії додав, що в результаті цього процесу необхідно остаточно уточнити статус регіону, а відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ стане важливим фактором у встановленні та підтримці стабільності в регіоні.