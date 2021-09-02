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Вірменія не вважає конфлікт у Нагірному Карабасі врегульованим, - Пашинян

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Вірменія, Четвер 02 вересня 2021 11:52
Вірменія не вважає конфлікт у Нагірному Карабасі врегульованим, - Пашинян Фото: Нікол Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії (facebook.com/tv360)
Автор: Тіберій Юрик

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що конфлікт в Нагірному Карабасі так і не був врегульований. За його словами, війна не досягла своєї мети і регіон продовжує користуватися повною підтримкою Вірменії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заява Пашиняна.

"На жаль, конфлікт не знайшов вирішення, і насильство продовжилося, отримавши свій найогидніший прояв у вигляді розв'язаної в 2020 році війни проти Республіки Арцах (Нагірний Карабах, - ред.), яка має на меті вирішити конфлікт силою. Ця війна, незважаючи на всі зусилля противника, не досягла своєї мети", - заявив Пашинян.

Він зазначив, що конфлікт чекає свого всеосяжного врегулювання за допомогою мирного процесу, на основі загальновідомих принципів, запропонованих і захищених співголовою Мінської групи ОБСЄ.

Прем'єр-міністр Вірменії додав, що в результаті цього процесу необхідно остаточно уточнити статус регіону, а відновлення мирного процесу в рамках Мінської групи ОБСЄ стане важливим фактором у встановленні та підтримці стабільності в регіоні.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієва повідомив, що країні не потрібна нова війна з Вірменією.

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