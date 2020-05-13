Вірменія продовжить режим НС на місяць

Уряд Вірменії планує продовжити режим надзвичайного стану, яке завершується 14 травня. Про це повідомив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Sputnik.Агмепіа.

За словами прем'єра, незважаючи на продовження режиму НС, уряд не буде повертати економічні та інші обмеження.

При цьому він зазначив, що у Вірменії не дотримуються протиепідемічні норми, так як щодня в країні фіксують понад 100 нових захворювань.

За інформацією вірменських ЗМІ, продовження надзвичайного стану планується на місяць.

Зазначається, що станом на 13 травня у Вірменії підтверджено 3718 випадків коронавіруса, з них 180 осіб захворіли вчора.

Нагадаємо, з 4 травня в Вірменії в рамках ослаблення карантинних обмежень були відкриті магазини, ресторани і бари, а також відновилося виробництво, і скасували обмеження на пересування, незважаючи на зростання нових захворювань коронавірусом.

Як раніше писало РБК-Украина, режим надзвичайного положення діє у Вірменії з 16 березня. При цьому він вже був продовжений на місяць у середині квітня.