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Вірменія подала скаргу проти Азербайджану в ЄСПЛ

Автор: Андрій Козловський

Уряд Вірменії подав міждержавну скаргу проти Азербайджану в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Вірменська сторона звинувачує Баку в порушенні низки конвенцій під час ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі.

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Про це повідомили в прес-службі представництва Вірменії в ЄСПЛ.

Як повідомляється, Єреван наполягає на тому, що під час розв'язаної 44-денної війни та в наступний період Баку порушив права жителів Карабаху та Вірменії на життя, захист від катувань та нелюдського поводження, недоторканність, власність, приватне та сімейне життя, освіту і низку інших прав.

"У скарзі серед інших підняті питання захисту прав військовополонених і цивільних осіб, переселеного населення Арцаха (самоназва Карабаху, - ред.), поранених громадян і рідних загиблих, осіб, які втратили власність, представників місцевих і міжнародних ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це перша міждержавна скарга, подана Вірменією в ЄСПЛ. Разом з нею було надано "велику кількість доказів".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вірменії Ара Айвазян заявив, що конфлікт з Азербайджаном в Нагірному Карабасі увійшов у нову фазу. Ця фаза полягає в тому, що Вірменії та невизнаному Нагірному Карабаху потрібно створити єдиний порядок денний.

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