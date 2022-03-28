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Вірменія заперечує поставку винищувачів для допомоги Росії, - посольство

Фото: Вірменія заперечує поставку винищувачів для допомоги Росії (facebook.com/aviacionmilitar.am)
Автор: Сергій Пишкін

Турецький телеканал Haber Global заявив про те, що, нібито, згідно з розвідувальними даними, Вірменія направила до Росії чотири винищувачів Су-30 разом з пілотами. Вірменія, зі свого боку, заперечила цю інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства Вірменії в Україні.

Видання відзначало, що Вірменія придбала ці ж винищувачі ще у 2020 році для використання в конфлікті в Нагірному Карабасі.

"Поширена Haber Global інформація про передачу Вірменією літаків Cу-30 не відповідає дійсності!", - пише пресслужба посольства.

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Міністерство оборони Вірменії також заперечило інформацію щодо поставки літаків Су-30 до Росії. Зазначає, що усі винищувачі разом з екіпажем знаходяться на озброєнні у Збройних сил Вірменії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними видання Haber Global, Вірменія направила бойові літаки і льотчиків для боротьби на боці російської армії.

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