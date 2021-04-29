Вірменія має намір заборонити продаж турецьких товарів

Вірменія крім заборони на ввезення турецьких товарів має намір заборонити їх продаж. Рішення хочуть прийняти у зв'язку з підтримкою Туреччиною азербайджанської армії під час загострення війни в Нагірному Карабасі.
Про це заявив міністр економіки Вірменії Ваан Керобян, передає armeniasputnik.
Зазначимо, з 2021 року у Вірменії діє заборона на ввезення турецьких товарів. Але незважаючи на це, вони продаються під тим приводом, що були завезені ще до заборони.
"Тому ми, по всій видимості, введемо заборону і на продаж, незалежно від того, коли товар був завезений. Тому що під цим приводом деяким суб'єктам незаконними шляхами вдається вкидати на ринок турецькі товари", - зазначив Керобян.
При цьому він додав, що політика може змінитися, якщо Анкара і Єреван захочуть налагодити відносини. Заборону турецьких товарів ввели після того, як Туреччина надала відкриту військову підтримку Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі в минулому році.
Нагадаємо, чергове загострення між Туреччиною і Вірменією спровокувало те, що президент США Джо Байден офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії. Йдеться про масові вбивства вірмен на Закавказзі під час вторгнення турецьких військ. Оцінка чисельності жертв коливається від 200 000 до 2 млн.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликає світову спільноту не політизувати події 1915 року і не перетворювати їх на знаряддя тиску на Анкару. При цьому він з повагою вшановує пам'ять вірмен Османської імперії, "загиблих у складних умовах Першої світової війни".