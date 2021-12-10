Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного у відновленні бойових дій на кордоні

На кордоні Вірменії та Азербайджану знову відбулися бойові дії. Країни звинуватили один одного в провокаціях.

Реакція Вірменії

За інформацією Міноборони Вірменії підрозділи Збройних сил Азербайджану відкрили інтенсивний вогонь з вогнепальної зброї різного калібру в напрямку бойових позицій Вірменії. Діями у відповідь вогонь противника був придушений. Також є потраждалі та загиблий.

"10 грудня, в районі 12:00, підрозділи Збройних сил Азербайджану атакували вірменські військові позиції, розташовані в східній частині вірмено-азербайджанського кордону. В результаті відповідних дій вірменської сторони противник, несучи людські втрати, був відкинутий на вихідні позиції", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Міністерства оборони підтвердили інформацію про загиблого військовослужбовця, проте пообіцяли, що про стан здоров'я двох поранених військових розкажуть пізніше.

Реакція Азербайджану

У свою чергу в Міноборони Азербайджану заявили, що Збройні сили Вірменії вдень 9 грудня вчинили провокацію на Кяльбаджарській ділянці державного кордону.

"Приблизно о 15:00 вірменські військові підрозділи з бойових позицій у напрямку Басаркечярського району піддали обстрілу позиції Азербайджанської армії в Кяльбаджарському районі. Підрозділами нашої армії, дислокованими на цьому напрямку, були зроблені відповідні дії", - повідомили у військовому відомстві Азербайджану.