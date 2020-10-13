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Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах в Нагірному Карабасі

Автор: Игорь Литвиненко

Вранці, 13 жовтня, Нагірному Карабасі тривали бойові дії. Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах.

Про це повідомили в Міністерствах оборони двох країн.

За даними Азербайджанської сторони, Вірменія продовжила обстріл трьох районів поблизу Нагірного Карабаху - Геранбойського, Тертерського і Агдамського.

У свою чергу в оборонному відомстві Вірменії заявили, що вранці продовжився ракетно-артилерійський обстріл на лінії зіткнення, а також, що армія Азербайджану перейшла до наступальних дій майже за всіма напрямками.

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Нагадаємо, 10 жовтня Вірменія і Азербайджан у Москві домовилися про перемир'я в Нагірному Карабасі.

Попри це бойові дії тривали в регіоні. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, азербайджанські війська взяли під контроль ще кілька населених пунктів.

У свою чергу прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Як писало РБК-Украина, раніше стурбованість у зв'язку з порушенням перемир'я в Карабасі висловили в Європейському союзі і ООН.

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