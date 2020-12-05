Вірменія та Азербайджан домовилися про обмін полоненими

Вірменія та Азербайджан домовилися провести обмін полоненими після завершення бойових дій в Нагірному Карабасі. Обмін полоненими між сторонами конфлікту відбудеться у форматі "всіх на всіх".

Про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Пашинян вважає обмін полоненими найважливішим завданням Єревану. Він додав, що обмін стосуватиметься не тільки тих, кого взяли в полон в останні місяці, але й тих, хто потрапив у полон раніше.

"Найважливіше завдання - повернення полонених. Хочу сказати, що тут є певний прогрес. По суті, узгоджено принцип обміну полоненими "всіх на всіх". Потрібно створити механізми, якшо в майбутньому стануть відомими нові імена, то в їх обміні не було б проблем", - розповів він.

Крім того, Вірменія вивезла з Нагірного Карабаху понад 600 тіл, з них понад 500 проходять процес ідентифікації.

Нагадаємо, цього року між Вірменією та Азербайджаном поновилися бої за Нагірний Карабах. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни.

Як писало РБК-Україна, перемир'я в Нагірному Карабасі будуть контролювати Росія та Туреччина. Вони вже домовилися про створення спільного центру на території Азербайджану.