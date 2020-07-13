У Вірменії заявили про новий обстріл з боку Азербайджану

Міністерство оборони Вірменії заявило, що Збройні сили Азербайджану увечері 12 липня знову відкрили вогонь по позиціях вірменської армії на кордоні. Обстріл вівся з мінометів і танків.

Про це у Facebook написала Шушан Степанян, прес-секретар Міноборони Вірменії.

"Обстріл ведеться з 82-міліметрових мінометів і танків з того ж напрямку (з Товузской області, - ред.)", - зазначила вона.

За словами Степанян, втрат серед вірменських військових немає.

Також вона зазначила, що Збройні сили Вірменії не ведуть вогонь в напрямку азербайджанських населених пунктів.

"Тільки інженерна інфраструктура і технічні засоби ЗС Азербайджану є об'єктами нападу", - написала прес-секретар Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, 12 липня азербайджанські та вірменські військові обмінялися обстрілами на кордоні.

В результаті бойових зіткнень на азербайджансько-вірменському кордоні загинули двоє військовослужбовців ЗС Азербайджану, п'ятеро - отримали поранення.

Зазначимо, що в період з 1988 року по 12 травня 1994 року між Вірменією і Азербайджаном йшла війна на етнічному ґрунті за контроль над Нагірним Карабахом. Проте, військові зіткнення між країнами не припинилися і після підписання мирного договору.