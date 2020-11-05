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У Вірменії на переговорах "немає конкретики", - Алієв

Автор: Андрій Козловський

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що вірменська сторона не представила жодної конкретики на переговорах щодо Нагірного Карабаху. На його думку, Вірменія повинна бути точнішою у своїй позиції.

Про це Ільхам Алієв заявив в інтерв’ю іспанському агентству EFE.

“Говорячи про компроміси, Вірменія не говорить нічого конкретного, тільки про самовизначення. Але самовизначення не компроміс з їхнього боку”, - сказав Алієв.

За його словами, саме тому Баку з перших днів активних зіткнень зажадало у вірменської сторони графік виведення військ з Карабаху і оточуючих його районів.

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“Якби Вірменія прислухалася до нас і повела себе логічно, ми б не опинилися в нинішній ситуації. Можливо, в цьому випадку війна закінчилася б місяць тому”, - додав президент Азербайджану.

Також Алієв повідомив, що не бачить сенсу у зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Нагадаємо, раніше Алієв заявляв, що чим швидше почнуться переговори щодо Нагірного Карабаху, тим швидше буде знайдено врегулювання.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Микол Пашинян підтримав введення російських миротворців в Нагорний Карабах. Він вважає, що у РФ хороші відносини і з Азербайджаном, і Вірменією.

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