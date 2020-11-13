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У Вірменії звільнили кількох затриманих раніше лідерів опозиції 

Автор: Андрій Козловський

У Вірменії влада звільнила з-під варти кількох опозиційних лідерів. Напередодні їх звинувачували в організації масових акцій протесту в Єревані проти прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна.

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Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода".

Таким чином, На свободу вийшов лідер партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян. Суд визнав затримання Царукяна неправомірним, повідомив його адвокат. Також були звільнені Едуард Шармазанов з Республіканської партії, Гегам Манукян з партії "Дашнакцутюн" та Артур Ванецян, лідер партії "Вітчизна".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Карабасі.

Після цього в Єревані почалися масові протести, які тривають вже кілька днів. Мітингарі вимагають відставки Пашиняна. Правоохоронці вже затримали 129 осіб.

Також представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

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