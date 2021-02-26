У Вірменії опозиція попрямувала до резиденції президента

Бажання Пашиняна відправити главу Генштабу у відставку учасники мітингу називають "шантажем". Вони пропонують президенту звернутися в Конституційний суд для обговорення законності клопотання Пашиняна, розповів журналістам координатор руху Ішхан Сагателян.

За його словами, Пашинян продовжує чинити тиск на армію з метою уникнення Гаспаряна, але "армія налаштована рішуче - вона поруч з народом".

Сагателян у цій ситуації вважає важливою позицію президента, оскільки пропозиція про зняття глави Генштабу знаходиться на його столі.

"Потрібно, щоб глава держави висловив ставлення в рамках закону", - сказав політик.

Глава протокольної служби президента Армен Гичян, який вийшов до мітингарів, заявив, що президент зараз на зустрічі, але він прийме їх о 15:40 (13:40 за Києвом).