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У Вірменії опозиція попрямувала до резиденції президента

Автор: Андрій Василюк

Учасники опозиційного мітингу в столиці Вірменії Єревані попрямували до резиденції президента. Активісти хочуть закликати Армена Саркісяна не підписувати клопотання прем'єра Нікола Пашиняна про звільнення глави Генштабу Оніка Гаспаряна.

Про це повідомляє armeniasputnik.

Бажання Пашиняна відправити главу Генштабу у відставку учасники мітингу називають "шантажем". Вони пропонують президенту звернутися в Конституційний суд для обговорення законності клопотання Пашиняна, розповів журналістам координатор руху Ішхан Сагателян.

За його словами, Пашинян продовжує чинити тиск на армію з метою уникнення Гаспаряна, але "армія налаштована рішуче - вона поруч з народом".

Сагателян у цій ситуації вважає важливою позицію президента, оскільки пропозиція про зняття глави Генштабу знаходиться на його столі.

"Потрібно, щоб глава держави висловив ставлення в рамках закону", - сказав політик.

Глава протокольної служби президента Армен Гичян, який вийшов до мітингарів, заявив, що президент зараз на зустрічі, але він прийме їх о 15:40 (13:40 за Києвом).

Нагадаємо, у Вірменії в четвер почалися масові акції противників і прихильників прем'єр-міністра республіки Нікола Пашиняна після того, як Генштаб ЗС виступив із заявою, в якій говорилося, що військові вимагають відставки прем'єра та уряду. Заяву підписали начальник Генштабу ЗС Оніко Гаспарян, його заступники, голови управлінь та корпусів.

Пашинян розцінив це як спробу військового перевороту і повідомив про рішення звільнити начальника Генштабу.

Тим часом у Єревані поновилися масові протести. Служба національної безпеки Вірменії закликала у сформованій ситуації утримуватися від дій, що загрожують нацбезпеці.

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