У Вірменії оголосили мобілізацію і обмежили виїзд чоловіків 18-55 років

Вірменія оголосила про мобілізацію чоловіків до 55 років, а також про обмеження їх виїзду. Але можливість виїхати з країни залишається.

Про це повідомляє "Супутник Вірменія".

У Комітеті цивільної авіації Вірменії заявили, що виїзд чоловіків призовного віку можливий з дозволу військкоматів.

"Повідомляємо, що згідно з рішенням 1585Н, прийнятим урядом Вірменії 27 вересня 2020 року, оголошено призов осіб до 55 років. Особам чоловічої статі у віці від 18 до 55 років дозволяється покинути межі країни тільки з письмового дозволу територіальних військових комісаріатів", - заявили в комітеті.

Раніше Азербайджан заявив про загибель ще одного мирного жителя через обстріли.

Також у Вірменії повідомили про підготовку до довгострокової війні.

Нагадаємо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном відновився вранці 27 вересня. Раніше в Міноборони Азербайджану заявили, що в ході конфлікту були вбито понад 550 вірменських військових.