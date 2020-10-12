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У Вірменії назвали кількість загиблих мирних жителів в Карабасі

Нагірний Карабах, Понеділок 12 жовтня 2020 18:31
У Вірменії назвали кількість загиблих мирних жителів в Карабасі
Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Андрій Козловський

Глава Міністерства закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян заявив про загибель 23 мирних жителів, убитих в результаті обстрілу з азербайджанської сторони в Нагірному Карабасі. Ще 81 мирний житель отримав поранення.

Про це Мнацаканян повідомив на спільній з главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим прес-конференції.

За словами вірменського міністра, в результаті бойових дій майже 6 тисяч цивільних об'єктів були пошкоджені або знищені. Крім того, були повністю зруйновані 25 об'єктів енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, загострення конфлікту в Нагірному Карабасі відбулося 27 вересня. Баку і Єреван, заперечують приналежність регіону, поклали відповідальність за ескалацію конфлікту один на одного.

Також у Вірменії заявили, що за останню добу в боях в Нагірному Карабасі загинуло 200 азербайджанських військових.

Крім того, Мнацаканян заявляв, що Азербайджан не дотримується режим перемир'я в Нагірному Карабасі.

Також РБК-Україна писало, що азербайджанські війська взяли під контроль ще кілька населених пунктів в Нагірному Карабасі.

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