У Вірменії майже 20 партій вимагають відставки прем'єра через ситуацію в Карабасі

У Вірменії 17 політичних партій підписали звернення до прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з закликом піти у відставку. Свою вимогу політичні сили пояснюють ситуацією в Нагірному Карабасі.

Офіційне звернення політичних сил опублікувало видання Politik.

Партії вважають, що чинна влада, на чолі з Пашиняном, не справляється з існуючими викликами, тому вони вимагають добровільної відставки прем'єра та уряду, щоб уникнути безповоротних втрат.

"Як держава, ми, народ, стоїмо перед вирішальною віхою, що вимагає рішучих дій. Тим часом кроки, що вживаються політичною владою, несумірні з загрозою виживання нашого народу. Влада продемонструвала очевидну нездатність протистояти внутрішнім і зовнішнім викликам. Людські та територіальні втрати, неповноцінні стосунки з союзниками, перш за все з РФ, роблять очевидним банкрутство нинішньої влади", - йдеться в заяві.

Партії хочуть термінового формування нового уряду з партій, які мають змогу переломити ситуацію в Нагірному Карабасі.

Під вимогою підписалися партії "Свобода", "Національна безпека", "Національна повістка", "Національний демократичний союз", "Національна згода", "Альянс", "Процвітаюча Вірменія", "Демократична альтернатива", "Еркір Цірані", "Дашнакцутюн", "Солідарність", "Національний ліберальний союз Вірменії", Республіканська партія Вірменії, "Християнсько-демократичний союз Вірменії", "Вітчизна", "Одна Вірменія" та "Союз Конституційне право".

Нагадаємо, сьогодні Азербайджан повернув контроль над понад 20 населеними пунктами в Нагірному Карабасі.

Крім того, азербайджанська армія наблизилася до Степанакерта. Зараз тривають бої за місто Шуші, що поблизу столиці невизнаної республіки.