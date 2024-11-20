АРМА следует оставить в управлении УЗ вагоны, национализированные в РФ, – эксперт

"В той конфигурации, которая есть сегодня, существуют очень существенные юридические риски использования этих вагонов на территории Украины. Большим публичным известным компаниям будет сложно идти на этот тендер (по отбору управляющего – Ред.). Поэтому главный вопрос здесь – это собственно интересы перевозчиков, и обеспечение перевозочного процесса", - подчеркнул он.

Он выразил уверенность, что нужно наработать механизм, позволяющий использовать национализированное имущество без рисков, что это имущество будет потеряно.

"Пока не проработан адекватный юридический механизм использования национализированного имущества, лучше всего действительно оставить эти вагоны в управлении Укрзализныци. Для того, чтобы она, во-первых, могла осуществлять перевозку этим парком при необходимости. А распоряжаться этим имуществом можно будет только после того, как решены юридические вопросы - наверное, уже после окончания военного положения", - говорит эксперт.

Напомним, ранее АРМА избрала управляющим для 3 тысяч национализированных вагонов компанию, не имеющую никакого опыта по оперированию вагонами. Она будет платить государству за вагон 34 грн в сутки – хотя рыночная ставка доходности полувагонов составляет 450 грн/сутки, а цистерн – более 1000 грн/сутки. Сейчас агентство готовится к конкурсу по отбору управляющего для 18 тысяч вагонов.

В свою очередь, в Федерации работодателей транспорта Украины заявили, что передача такого количества вагонов в управление неизвестной компании угрожает экономической и национальной безопасности Украины, а также несет многочисленные риски для железнодорожной отрасли. Поэтому следует оставить эти вагоны в управлении Укрзализныци, которая может эффективно эти вагоны использовать как для оборонных заказов государства, так и для обеспечения бюджетных поступлений.