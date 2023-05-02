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В АРМА передали 3 млн долларов активов, хранившихся в банке президента российского "ЦСКА"

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Украина, Вторник 02 мая 2023 11:16
В АРМА передали 3 млн долларов активов, хранившихся в банке президента российского "ЦСКА" Фото: в АРМА передали 3 млн долларов активов, принадлежавших президенту российского "ЦСКА"
Автор: Наталия Гурковская

Суд наложил арест и передал АРМА около 3 млн долларов предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину. Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину РФ, президенту российского ФК "ЦСКА" Евгению Гинеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

"В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме свыше 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого являлся гражданин РФ", - говорится в сообщении.

Комментируя личность бенефициара, в Офисе генпрокурора добавили, что им является гражданин РФ - президент российского футбольного клуба "ЦСКА" и связан с государственной корпорацией "РОСТЕХ", поставляющей оружие, военную технику и боеприпасы для нужд вооруженных сил РФ.

Уже установлено, что после рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.

"Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий. Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала", - добавляют в ведомстве.

В ГБР напоминают, что в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, владевшей несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.

В Офисе генпрокурора добавляют, что ранее, по материалам правоохранительных органов, решением Высшего антикоррупционного суда Украины активы гражданина РФ - 88,89% акций украинского банка взысканы в доход государства.

Досудебное расследование по фактам пособничества государству-агрессору и мошенничеству с финансовыми ресурсами осуществляется ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ТУ ГБР в г. Киеве (ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 222 УК Украины).

Напомним, ранее ГБР провело обыски у членов правления и наблюдательного совета банка, бенефициарным владельцем которого является россиянин, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

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