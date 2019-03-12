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АРМА оголосило новий конкурс на керуючого "Межигір'ям"

Новини » Суспільство    12.03.2019 - 15:50
АРМА оголосило новий конкурс на керуючого "Межигір'ям"
Фото: "Межигір'я" (facebook.com.kristina.potapenko)

Також агентство вирішило змінити умови конкурсу

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) вирішило оголосити конкурс з відбору керуючого резиденцією колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'ям" і змінити умови конкурсу. Про це повідомив голова АРМА Антон Янчук, коментар якого розміщено на сторінці відомства в Facebook.

Він нагадав, що в управління АРМА передано майно на території резиденції "Межигір'я". У зв'язку з цим "щоб мотивувати бізнес активніше брати участь у конкурсі з відбору керуючого "Межигір'ям", АРМА вирішило спростити конкурсні умови та оголосити новий конкурс".

Зокрема, АРМА буде шукати керуючого на три групи об'єктів, а саме: нерухоме майно, рухоме майно на території "Межигір'я", корпоративні права ТОВ "Танталіт".

Також у новому конкурсі АРМА зняло вимогу надавати прогнози доходів - акцент у програмах управління повинен бути на якості утримання майна.

"Ми встановили вимогу, програма управління повинна включати те, як керуючий бачить роботу в Межигір'ї музеї корупції. Крім того, АРМА надасть велику інформацію про активи, які пропонується передати в управління. Зрештою, ми додали умову про публічність конкурсу: всі подані документи учасників можуть проходити публічне обговорення, в тому числі за участю ЗМІ. Термін для подачі документів становитиме 30 днів", - резюмував Янчук.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що АРМА не виключають, що конкурс на пошук керуючого заарештованої резиденції колишнього президента Віктора Януковича "Межигір'я" буде продовжений.

Додамо, Агентство по розшуку та менеджменту активів прийнято рішення про продовження конкурсного відбору керуючого резиденції "Межигір'я" до кінця лютого 2018 року.

Конкурс на керуючого "Межигір'ям" можуть продовжити, - АРМА Конкурс на управителя "Межигір'я" можуть знову продовжити
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