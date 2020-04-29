АРМА оголосило конкурс на арештовані в Україні акції компанії "Газпрому"

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про початок відбору управителя для акцій ПрАТ "Газтранзит", які Вищий антикорупційний суд передав до АРМА 13 квітня. Про це повідомляє прес-служба АРМА.

Йдеться про 16 650 іменних акцій "Газтранзиту", власником якого є російський "Газпром". Номінальна вартість кожної акції - 2 000 гривень.

До майбутнього управителя АРМА пред’являє ряд вимог, зокрема учасники конкурсу повинні володіти досвідом у сфері будівництва, реконструкції та експлуатації газопроводів, газорозподільчих мереж і станцій, підземних сховищ газу та АЗС.

"У разі обрання управителя на актив держава може отримати мільйони гривень доходів від управління цінними паперами "Газтранзиту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці грудня Україна і "Газпром" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі.

Нагадаємо, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, заявив, що мирова угода між Україною і російським "Газпромом" не передбачає повернення конфіскованих активів за рішенням Антимонопольного комітету.

Мова йде про конфісковані активи в рамках штрафу АМКУ у розмірі 86 млрд гривень за порушення економічної конкуренції. Тоді були заарештовані рахунки представництва "Газпрому" в Києві, акції інших пов'язаних компаній, у тому числі "ПівденНДІГіпрогазу" і "Газтранзиту".