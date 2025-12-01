RU

Экономика

АРМА пытается продать активы в Карпатах, которые ей не принадлежат

Фото: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (arma_gov_ua)
Автор: Сергей Новиков

АРМА 2 декабря проводит конкурс по продаже земельных участков преимущественно сельскохозяйственного назначения, находящихся в Свалявском, Хустском, Мукачевском районах Закарпатской области с перспективой их использования для спортивно-туристической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную электронную биржу.

В соответствии с приговором Высшего антикоррупционного суда, был установлен срок реализации актива, который завершился 5 августа текущего года. Теперь АРМА фактически потеряла право на его реализацию.

Теперь любой победитель находится под прямым риском не только потери приобретенного актива, но и инвестированных средств, которые вернуть от государства такие средства будет очень сложно.

 

Напомним, с конца 2024 года до середины 2025 года было проведено шесть аукционов АРМА на системе Прозорро, однако указанные попытки были неудачными из-за отсутствия участников.

Закарпатская областьАРМА