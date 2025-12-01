АРМА пытается продать активы в Карпатах, которые ей не принадлежат

В соответствии с приговором Высшего антикоррупционного суда, был установлен срок реализации актива, который завершился 5 августа текущего года. Теперь АРМА фактически потеряла право на его реализацию.

Теперь любой победитель находится под прямым риском не только потери приобретенного актива, но и инвестированных средств, которые вернуть от государства такие средства будет очень сложно.