У АРМА не было ключей от дома Захарченко и Дума не могла их передать, - заявление агентства

Вторник 25 ноября 2025 19:18
У АРМА не было ключей от дома Захарченко и Дума не могла их передать, - заявление агентства Фото: Ярослава Максименко, временная и.о. руководителя АРМА (facebook.com/arma.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Во время заседания Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики представители АРМА опровергли информацию о якобы передаче ключей от дома экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко бывшей главой Агентства Еленой Думой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.

"Относительно фактического контроля над объектом, ключи мы не забирали. Физический контроль над этим объектом мы еще не устанавливали, поскольку физический контроль будет побуждать нас к понесению расходов на его содержание", - заявила Ярослава Максименко, временная и.о. директора Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Так она ответила на вопрос о доме Захарченко.

На уточняющий вопрос главы комитета Анастасии Радиной, а был ли подписан акт приема передачи этого актива, Максименко твердо ответила "Нет".

Таким образом, озвученные данные фактически отрицают распространенную недавно информацию в медиапространстве о том, что Елена Дума якобы передавала ключи от этого здания экс-министру юстиции Герману Галущенко.

В ходе заседания были даны и уточнены официальные показатели по инвентаризации арестованных активов, проведенной совместно с Офисом генерального прокурора 2 июня 2025 года.

Согласно протоколу, 36 534 актива были переданы по актам приема-передачи, а 33 135 активов - это те, в отношении которых проводились дальнейшие мероприятия по осмотру, оценке и подготовке к отбору управляющих.

Ранее АРМА публично отчитывалось, что Офис генпрокурора и Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставляли негативные выводы к законопроекту о реформе АРМА относительно процедуры передачи арестованных активов, в том числе механизмов, ставших предметом общественных дискуссий.

Кроме того, было подчеркнуто, что объявление об отборе управляющего для дома Захарченко публиковалось еще в 2024 году, что, по словам представителей АРМА, опровергает упреки о "скрытости" или "манипуляции" вокруг этого актива.

По итогам заседания в Комитете отметили, что ряд журналистских материалов, которые в последние дни распространялись в СМИ, содержат обвинения без достаточной доказательной базы и не соответствуют фактическому положению вещей.

Напомним, ранее Елена Дума опровергла данные СМИ о том, что якобы предоставила уже экс-министру юстиции Герману Галущенко разрешение проживать в особняке экс-министра МВД Захарченко. Дума заявила, что обратилась к первоисточнику этой информации - народному депутату Ярославу Железняку - с требованием исправить данные.

