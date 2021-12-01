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В Арктиці через глобальне потепління дощ скоро замінить сніг, - вчені

Автор: Дмитрий Кузнецов

Група вчених з канадського університету Манітоби з'ясувала, що через глобальне потепління в Арктиці буде випадати більше дощу, ніж снігу. Зміна опадів в регіоні відбудеться на десятиліття швидше, ніж передбачалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з дослідженням, вже сьогодні в Арктиці випадає більше дощу, ніж снігу. Однак ситуація кардинально зміниться після того, як температура в світі підніметься на 3 градуси.

У дослідженні наголошується, що зміна опадів в Арктиці призведе до вимирання деяких видів тварин. Зокрема, можуть загинути популяції диких карібу, північних оленів і вівцебиків. Серед причин, які приведуть до їх загибелі, вчені відзначають той факт, що опади у вигляді дощу на поверхні землі будуть перетворюватися в лід, і тварини позбудуться можливості харчуватися.

Вчені також вважають, що швидке нагрівання в Арктиці може посилити екстремальні погодні явища, такі як повені в Європі, Азії та Північній Америці.

Нагадаємо, влітку група дослідників з Університетського коледжу Лондона з'ясувала, що лід в прибережних районах Арктики стоншується в два рази швидше, ніж вважалося раніше.

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КанадаАрктикаГлобальне потепління